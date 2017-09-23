محافظ البحر الأحمر: السيسي وجه بتطوير الغردقة لتصبح أجمل مدينة سياحية بالعالم

أ. ش. أ

قال محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير وتجميل مدينة الغردقة لتصبح أجمل مدينة سياحية بالعالم.

وأوضح المحافظ، خلال كلمته في مؤتمر جماهيري مع شيوخ وعواقل المحافظة اليوم السبت، أن هناك عددًا ضخمًا من المشروعات التي تم تنفيذها أو جار الانتهاء منها سواء مشروعات قومية تقوم بها الدولة منها محطة مياه (اليسر) التي تنتج 80 ألف متر مكعب مياه يوميًا، أو مشروعات تقوم بها المحافظة بتمويل ذاتي أو ما يخصص من قبل الموازنة العامة للدولة كالممشى السياحي بشارع النصر، بالإضافة إلى مشروعات نابعة من مشاركة المجتمع المدني كتطوير ميدان الدهار.

وأشاد المحافظ بقيادة الرئيس الحكيمة في إدارة شئون البلاد ومواجهة التحديات الخارجية واتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة ومحاربة المخططات التي تستهدف أمن وسلامة الوطن.

يأتي هذا المؤتمر استكمالًا لعدد من المؤتمرات التي يعقدها المحافظ لعرض ما تم من مشروعات قومية بمختلف مدن المحافظة تلبيةً لطلب عدد كبير من أهالي المحافظة لمعرفة ما يتم على أرض المحافظة من مشروعات في شتى المجالات، وعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الغردقة.