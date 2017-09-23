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الأبنية التعليمية: تسلمنا 1880 مدرسة خلال 3 سنوات

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الأبنية التعليمية: تسلمنا 1880 مدرسة خلال 3 سنوات الأبنية التعليمية: تسلمنا 1880 مدرسة خلال 3 سنوات

مصراوي Masrawy

الأبنية التعليمية: تسلمنا 1880 مدرسة خلال 3 سنوات

04:10 م السبت 23 سبتمبر 2017

الأبنية التعليمية: تسلمنا 1880 مدرسة خلال 3 سنوات

مدرسة

كتبت- ياسمين محمد:

قال اللواء يسري سالم مدير الهيئة العام للأبنية التعليمية، إن إجمالي المشروعات التي تم العمل بها خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 20 سبتمبر 2017، أسفرت عن استلام 1880 مشروعًا بعدد 26829 فصل.

وأضاف سالم، خلال بيان صحفي، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل جاهدة خلال هذه الفترة على علاج مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول؛ مشيرًا إن عدد المشروعات التى جارٍ العمل فيها 1626 مشروعًا، بإجمالى 24666 فصل.

وأشار إلى أنه تم طرح وجارٍ الإسناد لعدد 518 مشروعًا، بعدد 7660 فصل.

وبالنسبة للمشروعات التى جارٍ ِتجهيز الطرح لها 1213 مشروعًا بإجمالى 18662 فصل.​

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