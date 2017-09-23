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العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها بالهرم.. وزوجها يعترف: "ضربتها بالنار"

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العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها بالهرم.. وزوجها يعترف: "ضربتها بالنار" العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها بالهرم.. وزوجها يعترف: "ضربتها بالنار"

مصراوي Masrawy

العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها بالهرم.. وزوجها يعترف: "ضربتها بالنار"

04:06 م السبت 23 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أنهى عامل حياة زوجته في الهرم رميًا بالرصاص؛ لشكه في سلوكها، وقام بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة.

المتهم "أحمد ع."، 43 سنة، "منجد" مقيم بنزلة السمان، حضر إلى قسم شرطة الهرم، وقدم فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، بداخله طلقة فارغة.

وأكد المتهم أنه أطلق أعيرة خرطوش صوب زوجته "صفاء م."، 42 سنة، تعمل عاملة نظافة بسفارة تركيا؛ لشكه في سلوكها، وخروجها من المنزل دون علمه.

وعثر على جثة الزوجة بأرضية الصالة، بها آثار رش خرطوش بالرقبة والظهر والساعد الأيسر، وتم نقلها إلى مستشفى الهرم.

تحريات المباحث كشفت عن تفاصيل جديدة بالفحص، وتبين إصابة ابنة المجني عليه وتدعى "سلمى سيد"، 16 سنة، طالبة، برش خرطوش بالظهر.

بسؤالها، اتهمت زوج والدتها بالتسبب في إصابتها أثناء إطلاقه النار عليها، واتهمته بالتسبب في وفاة والدتها، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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