بوينج 787 تابعة للخطوط القطرية جاثمة فى مطار الدوحة

باريس (أ. ف. ب)

أفاد مصدر فى قطاع صناعة الطيران الجمعة، أن طائرة بوينج 787 تابعة للخطوط الجوية القطرية جاثمة منذ الاثنين فى الدوحة على إثر حادث أصاب لوحة المفاتيح الكهربائية، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى درجة الحرارة.

وأكد متحدث باسم الشركة فى لندن لوكالة فرانس برس أن "حادثا بسيطا جدا تم إصلاحه" وقع على متن طائرة دريملاينر، رافضا إعطاء أى تفاصيل أخرى.. وأضاف أن "قطر لا ترغب فى الإدلاء بأى تعليقات أخرى حول الموضوع".

وتعذر على المتحدث القول ما إذا كانت الطائرة المسجلة تحت رقم "ايه7-بى سى بى"، بحسب المصدر فى قطاع الطيران، متوقفة عن العمل.

ورفضت بوينغ من جهتها الإدلاء بأى تعليق، وأحالت السؤال إلى الشركة، حيث شب حريق فى لوحة المفاتيح الكهربائية فى نوفمبر 2010 ما أدى إلى تعليق مؤقت لحملة الرحلات التجريبية.. ومنذ دخولها حيز الخدمة فى أكتوبر 2011، تكثف الحوادث فى طائرة 787.. وحظر إقلاعها طيلة ثلاثة أشهر على إثر حادثين فى يناير بسبب أعطال فى بطاريات الطائرة المصنوعة من معدن الليثيوم، والحادثان يتعلقان بحريق وارتفاع حرارة مع تصاعد دخان، الأول فى اليابان والآخر فى بوسطن.

ومنذ السماح باستئناف الإقلاع فى أبريل، حصل خلل فى عمل الطائرة ما شوه سمعتها: نشوب حريق فى 12 يوليو على متن طائرة 787 تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية كانت متوقفة فى مطار هيثرو فى لندن ولا ركاب على متنها.