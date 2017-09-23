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مقتل جندي ومدني جنوب شرقي تركيا

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مقتل جندي ومدني جنوب شرقي تركيا مقتل جندي ومدني جنوب شرقي تركيا

مصراوي Masrawy

مقتل جندي ومدني جنوب شرقي تركيا

04:04 م السبت 23 سبتمبر 2017

مقتل جندي ومدني جنوب شرقي تركيا

الجيش التركي

انقرة - (د ب أ):

قتل جندي ومدني، وأصيب جنديان بجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر هجوم شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني في ريف ولاية "هكاري" جنوب شرقي تركيا.

وذكرت الولاية في بيان لها، أن "إرهابيي حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" شنوا هجوما مسلحا في قضاء شمدينلي أسفر عن استشهاد جندي ومدني، وإصابة جنديين آخرين جرى نقلهما إلى مستشفى يوكساك أوفا لتلقي العلاج"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن أطلقت عملية موسعة في المنطقة لملاحقة الإرهابيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 17 "إرهابيا" في عمليات نفذتها قوات الأمن خلال الساعات الـ 24 الماضية، بخمس ولايات بينها هكاري.

ووفقا للأناضول ،دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة" الإرهابية"،في اشارة إلى حزب العمال الكردستاني، وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات" إرهابية" تنفذها عناصر المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد مدنيين وعناصر الأمن التركي.

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