السلطات التونسية توقف رجلي أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد

تونس - (د ب أ):

أوقفت السلطات التونسية اليوم السبت اثنين من رجال الأعمال يشتبه بتورطهما في فساد مالي، ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأتها الحكومة قبل أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالحكومة اليوم قوله إن الأمن أوقف رجلي أعمال بجهة صفاقس -وسط تونس- على صلة بقضايا تهريب وتهرب ضريبي، وإغراق السوق الموازية بسلع مقلدة.

وقال المصدر "تم ايقاف رجلي الأعمال وديع الرقيق وجوهر دمق، ومداهمة المستودعات التابعة لهما، وحجز البضاعة الموجودة فيها وغلقها".

وأضاف أن الحكومة تعمل منذ مدة على ملفيهما ولديها اثباتات تؤكد تورطهما في قضايا فساد.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة وستشمل ايقافات أخرى في الأيام المقبلة على صلة بشبكات فساد تنشط في التهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

كانت الحكومة بدأت حملة ايقافات لرجال أعمال متورطين في فساد منذ مايو الماضي أدت إلى إيقاف ما لا يقل عن 10 وإخضاع ثمانية من بينهم للإقامة الجبرية، مع مصادرة أملاكهم بعد ثبوت جنيهم لأرباح طائلة بطرق غير شرعية.

وتعد مكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، هي من بين الأولويات الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية، التي استلمت مهامها في أغسطس 2016.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن ، في وقت سابق من الشهر الحالي لدى مصادقة البرلمان على تعديل وزاري واسع، أن حكومته ستكون حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي.