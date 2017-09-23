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رئيس جامعة السادات يفتتح المعسكر الترحيبي بطلاب كلية الحقوق

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رئيس جامعة السادات يفتتح المعسكر الترحيبي بطلاب كلية الحقوق رئيس جامعة السادات يفتتح المعسكر الترحيبي بطلاب كلية الحقوق

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة السادات يفتتح المعسكر الترحيبي بطلاب كلية الحقوق

03:49 م السبت 23 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

افتتح الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم السبت، المعسكر الترحيبي بالطلاب الجدد في كلية حقوق، بحضور الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الفقي عميد كلية الحقوق.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، وحثهم على الجد والاجتهاد في طلب العلم، والتحلي بالأخلاق الفاضلة والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية التي تقيمها الجامعة، مشددًا على الجميع بضرورة العمل الجماعي من أجل خدمة الطالب والعملية التعليمية.

وتفقد بيومي الإدارة الطبية لمتابعة عملية الكشف الطبي للطلاب الجدد، وكذلك معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

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