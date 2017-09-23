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شرطة المرور تضبط ٣٦ ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

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مصراوي Masrawy

شرطة المرور تضبط ٣٦ ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

03:36 م السبت 23 سبتمبر 2017

شرطة المرور تضبط ٣٦ ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

واصلت ‏‫الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع، وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ من ضبط "36793" مخالفة مرورية متنوعة، "1485" دراجة نارية مخالفة، 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد "36793" مخالفة مرورية متنوعة، وضبط "1485" مخالفة متنوعة لدراجات نارية، وضبط عدد "23" حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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