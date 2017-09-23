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مستشار وزير التعليم: تعليمات مشددة لمديري المديريات بالمتابعة الميدانية للمدارس

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مستشار وزير التعليم: تعليمات مشددة لمديري المديريات بالمتابعة الميدانية للمدارس

03:39 م السبت 23 سبتمبر 2017

مستشار وزير التعليم: تعليمات مشددة لمديري المديريات بالمتابعة الميدانية للمدارس

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسى الجديد 2017/2018 بدأ اليوم السبت، بعدد من المدارس بالمحافظات ومنها: الجيزة، الإسماعيلية، قنا، الإسكندرية، المنيا، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، أسيوط، دمياط، أسوان، والبحيرة، مشيرًا إلى أن باقى المدارس بالمحافظات تبدأ الدراسة غدًا.

وأشار خيرى إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت الوزارة الكتاب الدورى رقم (18) للمديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، والتشديد على المتابعة الميدانية طوال العام الدراسى.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع العملية التعليمية بالمديريات التعليمية يوميًا، لحل أى مشكلات أو أى عوائق تعترض العملية التعليمية، كما خصصت أرقام لاستقبال شكاوى أولياء الأمور والطلاب، أو الاستفسار عن كل ما يتعلق بالعام الدراسى، وعلى أولياء الأمور والطلاب التواصل على الأرقام التالية، (27957628) و (19151).

وأوضح خيرى أن مديرى المديريات التعليمية التى بدأت بها الدراسة اليوم قاموا بمتابعة المدارس بمحافظاتهم من خلال الجولات الميدانية لعدد من المدارس؛ للاطمئنان على سير وانضباط العملية التعليمية، فقد حضروا طابور الصباح، وتحية العلم، كما اطمأنوا على استلام الكتب الدراسية.ِ​

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