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4 أكتوبر.. الاحتفال بمولد "سيدي شبل" في المنوفية

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مصراوي Masrawy

4 أكتوبر.. الاحتفال بمولد "سيدي شبل" في المنوفية

03:47 م السبت 23 سبتمبر 2017

شبل الاسود

المنوفية- مروة فاضل:

تحتفل مدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، 4 أكتوبر المقبل بمولد سيدي شبل بحضور مسؤولي وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية، والذي يحضره نحو مليون شخص من رواد المولد سنويا من جميع محافظات الجمهورية.

وعقد المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم السبت، اجتماعا مع مسئول الأوقاف بالشهداء وإمام مسجد سيدي شبل ومسؤول الشباب والرياضة عن العمل لاحتفالية مولد سيدي شبل.

وأكد بيومي، أنه لابد من الاهتمام وأن تكون الاحتفالية مميزة، حيث تم التنسيق مع شرطة المرافق وشرطة المرور وشرطة المركز لعمل اللازم لراحة مريدي المولد.

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