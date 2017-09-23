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محافظ بورسعيد يوجه بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يوجه بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية

03:44 م السبت 23 سبتمبر 2017

محافظ بورسعيد يوجه بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية

عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، اليوم السبت، بقطع كافة المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية في جميع الأحياء وتكثيف أعمال النظافة حول المدارس.

وشدد "الغضبان"، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الأحياء ومدير إدارة المرور والسكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم، على انتظام الدراسة من الحصة الأولى والاهتمام بتحية العلم في المدارس.

وطالب المحافظ بتوفير المناخ المناسب للطلاب والمعلمين لأداء العملية التعليمية والعمل على جذب الطلاب وتشجيعهم على العودة للمدارس، مطالبًا بتشديد إجراءات المرور بالشوارع وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس، ومؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية لمجلس الأمناء ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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