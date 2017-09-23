محافظ بورسعيد يوجه بقطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، اليوم السبت، بقطع كافة المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية في جميع الأحياء وتكثيف أعمال النظافة حول المدارس.

وشدد "الغضبان"، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الأحياء ومدير إدارة المرور والسكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم، على انتظام الدراسة من الحصة الأولى والاهتمام بتحية العلم في المدارس.

وطالب المحافظ بتوفير المناخ المناسب للطلاب والمعلمين لأداء العملية التعليمية والعمل على جذب الطلاب وتشجيعهم على العودة للمدارس، مطالبًا بتشديد إجراءات المرور بالشوارع وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب من المدارس، ومؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية لمجلس الأمناء ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.