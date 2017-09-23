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غدًا.. انتظام 1.8 مليون طالب بالجيزة داخل 2738 مدرسة في أول أيام الدراسة

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غدًا.. انتظام 1.8 مليون طالب بالجيزة داخل 2738 مدرسة في أول أيام الدراسة

03:39 م السبت 23 سبتمبر 2017

غدًا.. انتظام 1.8 مليون طالب بالجيزة داخل 2738 مدرسة في أول أيام الدراسة

محافظ الجيزة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت محافظة الجيزة، أن اليوم الأول للعام الدراسي الجديد سيشهد انتظام نحو مليون و869 ألف طالب وطالبة في 2738 مدرسة بالمحافظة.

وقام اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، قبل ساعات من بدء العام الدراسي بجولة على مدرستين جديدتين بالكونيسة بالعمرانية شملت مدرسة الأحلام للتعليم الأساسي والنهضة الثانوية، للاطمئنان على إنتهاء كافة التجهيزات والتشطيبات النهائية حيث تعد المدرستين من المدارس الجديدة التي تدخل الخدمة هذا العام.

والتقى المحافظ مع أولياء الأمور، أثناء تسليم الكتب المدرسية للطلاب بعد وصول كافة الكتب للمدارس لتوزيعها على الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات المدرسية.

وأكد المحافظ، أن مديرية التربية والتعليم، انتهت من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإصلاح الأثاثات المدرسية ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية كما تقوم الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بحملات يومية حول المدارس لرفع أى قمامة أو إشغالات.

وقالت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تسكين كافة المعلمين وإعداد الجداول المدرسية وسد أي عجز في المدرسين عن طريق الانتداب.​

محافظ الجيزة

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