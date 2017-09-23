اتهام طبيب بالتسبب في فقدان طفلة للنطق والنظر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تقدم والد طفلة من مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، ببلاغ يتهم فيه طبيب بمستشفى "الأحرار" بمدينة الزقازيق، بالنصب عليه والتسبب في فقدان طفلته النطق والنظر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان الزقازيق، من المدعو "كريم السيد" مُقيم بمدينة أبو كبير، يتهم فيه "و.خ" طبيب بمستشفى "الأحرار" بالتسبب في فقدان نجلته الطفلة "ريتاج" 6 سنوات، قدرتها على النطق والنظر.

وأوضح مُقدم البلاغ، أن المشكو في حقه تسبب بالإهمال الشديد في سوء حالة نجلته، وتكبيد أسرتها 60 ألف جنيهًا، إثر تدهور حالتها الصحية، حيث تم نقلها من مستشفى خاص إلى مستشفى "صيدناوي" بالزقازيق؛ بعدما تعرضت للسقوط من شرفة بلكونة الطابق الثالث بمنزلهم بأبو كبير.

وأضاف البلاغ، أنه فور سقوط الطفلة من الطابق الثالث تم نقلها إلى مستشفى أبو كبير العام، قبل تحويها إلى مستشفى الأحرار، حيث تم عرضها على طبيب مخ وأعصاب (المتهم)، والذي اقترح علاجها بمستشفى خاص، واستجاب والد الطفلة ودفع 60 ألف جنيه، مقابل إجراء عملية لنجلته، إلا أن نجلته فقدت القدرة على الكلام أو الرؤية فور إجراء العملية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7295 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.