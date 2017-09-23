بعد تجمهر الأهالي.."تعليم الإسكندرية": مديرة مدرسة الميدان استبعدتها النيابة

الإسكندرية – محمد عامر:

قال جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، إن مديرة مدرسة الميدان تم استبعادها بقرار من النيابة الإدارية لاتهامها بارتكاب أخطاء في الامتحانات وتم تعيين بديل عنها منذ شهرين.

نظم العشرات من أولياء أمور الطلاب، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام بوابة مدرسة الميدان الابتدائية التابعة لإدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية، اعتراضا على استبعاد مديرة المدرسة وتعيين بديل لها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوقفة الاحتجاجية لم تؤثر على انتظام الدراسة بالمدرسة، قائلا: "المديرة السابقة تحاول إثارة التوتر في المدرسة ردا على إيقافها عن العمل".

ورفع أولياء الأمور خلال الوقفة لافتات تطالب بعودة مديرة المدرسة المستبعدة عن العمل، ورددوا هتافات منها "عايزين فوقية"، و"يا فوقية يا إما بلاش"، فيما رفض بعضهم دخول أبنائهم المدرسة لحين عودة المديرة.

على الجانب الآخر انتظمت الدراسة، اليوم السبت، فى 200 مدرسة فى الإسكندرية تعمل بنظام الفترتين "صباحية ومسائية"، لتستكمل، غدا، بجميع المدارس والبالغ عددها 2285 مدرسة.