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"تموين بورسعيد": رقابة مشددة على مصنع التغذية المدرسية

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مصراوي Masrawy

"تموين بورسعيد": رقابة مشددة على مصنع التغذية المدرسية

03:33 م السبت 23 سبتمبر 2017

وجبات مدرسية - ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مجدي الخضر، وكيل مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن المديرية قامت بالمرور على مصنع التغذية المدرسية، للتأكد من سلامته وسلامة المعدات به لبدء العمل في صنع الوجبات المدرسية من الأسبوع المقبل.

وأشار "الخضر"، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم التنسيق مع مكتب أغذية المدينة التابع لمديرية الصحة للبدء في إجراءات متابعة وملاحظة التغذية المدرسية بشكل يومي، عن طريق تشكيل لجنة دائمة التواجد داخل المصنع مشكلة من مندوب من مديرية الصحة، وآخر من مكتب أغذية المدينة، منوهًا إلى أن طريقه النقل والتخزين تتم تحت إشراف مديريتي التموين والصحة، ويتم سحب عينات من المنتج بشكل يومي لتحليلها بإشراف اللجنة المقيمة بالمصنع، وأن المواد الخام يتم شرائها من شركات الجملة المعتمدة لدى مديرية التموين.

وأكد وكيل مديرية التموين على أنه لم يسبق تسجيل أي حالات تسمم للأطفال بسبب التغذية المدرسية في بورسعيد بخلاف المحافظات الأخرى، لكون المصنع ينتج حسب احتياج المحافظة من التغذية المدرسية، وبعدد محدد وبذلك لا يكون هناك أي مرتجع.

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