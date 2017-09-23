القيادة الآلية جزء منها.. خطة جديدة من «رينو» لسيارات المستقبل

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تجري شركة "رينو" الفرنسية" سلسلة من الاختبارات لتقنية القيادة الآلية ضمن رؤيتها المستقبلية للسيارات، والتي تنوي الكشف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب موقع "تشينا دايلي" الصينية، فإن الشركة الفرنسية تدرس تقديم جزء من رؤيتها ذي صلة بالسيارات ذاتية القيادة للعالم على مدار الفترة المقبلة، غير أنها تعكف في الوقت الحالي على التأكد من سلامته قبل العرض العالمي.

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وتسعى الشركة للمنافسة بقوة في سباق إنتاج السيارات ذاتية القيادة، والتي تنوي الاعتماد عليها بشكل مستقبلي ضمن البرامج التقنية الخاصة بموديلاتها المختلفة.