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وزير الصحة: لاتوجد أزمة دواء.. و"محدش يكلمني في الموضوع ده تاني"

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: لاتوجد أزمة دواء.. و"محدش يكلمني في الموضوع ده تاني"

03:29 م السبت 23 سبتمبر 2017

وزير الصحة

الأقصر - محمد محروس:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه لا يوجد نقص في أصناف الأدوية بالمستشفيات، باستثاء 15 صنفًا فقط.

وأضاف وزير الصحة خلال تفقده لمستشفى أرمنت المركزي الجديد، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، وحمادة العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما يثار عن نقص الأدوية في المستشفيات أمر غير صحيح بالمرة و"ياريت محدش يكلمني في الموضوع ده تاني لو سمحتم".

وأكد وزير الصحة أن مستشفى أرمنت المركزي ثاني أهم صرح طبي في المحافظة، ومجهز بكافة التجهيزات ويستعد لافتتاح الرئيس عبدالفتاح له.

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