أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

خبراء صينيون: زلزال يضرب كوريا الشمالية ربما سببه "انفجار"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خبراء صينيون: زلزال يضرب ربما سببه "انفجار"

03:25 م السبت 23 سبتمبر 2017

إطلاق بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان

بيكين (أ ف ب)

وقع زلزال سطحي بقوة 3,4 درجات قد يكون ناجما عن "انفجار" السبت في كوريا الشمالية، بحسب ما أعلنت هيئة رصد الزلازل الصينية.

وتابعت الهيئة ان مركز الزلزال هو نفسه تقريبا لزلزال سطحي سابق وقع في 3 سبتمبر، وعرف لاحقا أنه ناجم عن اختبار نووي اجرته كوريا الشمالية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

ويأتي الزلزال بعد أيام من السجالات الحامية بين الرئيس الأمريكي دونالد والنظام الكوري الشمالي أثارت قلقا دوليا.

وكانت تجربة سبتمبر السادسة التي تجريها بيونغ يانغ والأقوى حتى الان، حيث تسببت بوقوع زلزال بلغت قوته 6,3 درجات ووصلت تردداته إلى حدود الصين.

وأعلنت بيونغ يانغ حينها أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية يمكن تثبيتها على صاروخ، في معلومات لم تؤكدها أي حكومة أجنبية حتى الآن.

وأثار التحرك إدانات دولية، ما دفع مجلس الأمن إلى تبني عقوبات جديدة تتضمن قيودا على شحنات النفط.

وتعد القنابل الهيدروجينية أسلحة نووية حرارية أقوى بكثير من القنبلة الذرية. وتقوم على مبدأ الانصهار النووي وتطلق طاقة هائلة تفوق مستوى الحرارة والضغط داخل الشمس.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زلزال كوريا الشمالية يثير المخاوف بشأن تجربة نووية جديدة

    أخبار

  • تقرير: قادة اليابان لايعتزمون عقد اجتماع طارئ بشأن زلزال كوريا الشمالية

    أخبار

  • رصد زلزال بقوة 3.4 درجة في كوريا الشمالية

    أخبار

  • مسؤولة أمريكية: العقوبات "آخر فرصة" لحل سلمي مع كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

bfeda1db15.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج