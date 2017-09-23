«البدري» يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

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يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القادم بالنادي الأهلي، في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت تونس الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، محاضرة فنية أخيرة قبل لقاء الترجي على ملعب رادس، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشرح البدري خلال المحاضرة خطة المباراة والمهام المطلوبة وواجبات كل لاعب، على أن يتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى استاد رادس.

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كما يعلن البدري عقب المحاضرة تشكيل الأهلي المنتظر لخوض مباراة الترجي التي تقام في السابعة بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت القاهرة.