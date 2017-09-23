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اتحاد الكرة يكشف موقفه من أزمة التوأم مع جمهور الزمالك

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اتحاد الكرة يكشف موقفه من أزمة التوأم مع جمهور الزمالك اتحاد الكرة يكشف موقفه من أزمة التوأم مع جمهور الزمالك

التحرير

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رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، التدخل في أزمة حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، وإبراهيم حسن مدير الكرة، مع جمهور في لقاء الفريقين أمس بالجولة الثالثة للدوري.

وأكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الجبلاية، اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن اتحاد الكرة يفرض عقوبات على أي لاعب أو مدرب وفق تقرير حكم ومراقب المباراة، لكنه لا يحق له معاقبة مدربين هاجم بعضهم بعضا على الفضائيات.

وتابع عضو مجلس إدارة الجبلاية، بأنه لو أن هناك جهة يحق لها معاقبة التوأم فهي النادي المصري، لكن اتحاد الكرة ليس له دخل أو علاقة بالأمر.

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وكانت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، قد شهدت أحداثا مثيرة، لعل أبرزها إشارة حسام حسن بعد اللقاء بقميص أحمر إلى قلبه، مشيرًا إلى حبه للنادي الأهلي، قبل أن يمسك بقميص المصري، مشيرًا إلى حبه له أيضًا.

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يذكر أن نادي الزمالك، قد فاز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد القلعة البيضاء للنقطة السابعة، يحتل بها المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثالث. 

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التحرير

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