لاعب وحيد في قائمة الأهلي سجل بملعب رادس

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يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الإياب في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل في لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما، حيث سجل عبد الله السعيد من ركلة جزاء والمغربي وليد أزارو هدفي الأحمر، بينما أحرز للترجي كل من طه الخنيسي وغيلان الشعلالي.

وسبق للأهلي أن فاز على الترجي في ملعب رادس بدوري الأبطال في المباراة النهائية عام 2012، بعدما تعادل في الذهاب ببرج العرب أيضًا بنتيجة 1/1.

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ويمتلك الأهلي في قائمته الحالية لاعبًا واحدًا سجل في شباك الترجي بملعب رادس، وهو وليد سليمان، حيث إنه سجل الهدف الثاني للأهلي في فوزه على الترجي 2/1 بإياب نهائي دوري الأبطال عام 2012.

وكان الأهلي قد فاز بهدفين لهدف على الترجي في رادس، وأحرز الهدف الأول للأحمر وقتها محمد ناجي جدو الذي انتقل للمقاولون العرب، وكان من صناعة سيد حمدي الذي رحل إلى فريق المنصورة أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري.

وكان سيد حمدي هو من سجل هدف التعادل للأحمر في مباراة الذهاب بملعب برج العرب، حيث كان الترجي قد تقدم في النتيجة عن طريق وليد الهشيري.