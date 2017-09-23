مجدي عبد الغني يجتمع برئيس الوزراء

التحرير

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كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أنه يعقد جلسة في الوقت الحالي مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة ترتيبات إقامة كونجرس جمعية اللاعبين المحترفين بالاتحاد الدولي في مصر بمشاركة 62 دولة.

وقال عبد الغني، اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه يحرص على الاجتماع بالجهات المسئولة قبل عقد الكونجرس، خاصة أن ممثلي الدول في العالم سيحضرون إلى مصر وسيتم ترتيب زيارات لهم في الأماكن السياحية مثل الأهرامات وأبو الهول.

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وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بأنه يقوم بالتنسيق مع وزارات الداخلية والرياضة والسياحة والآثار والتضامن، من أجل تنظيم الكونجرس بشكل ناجح يليق باسم مصر.