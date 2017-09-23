القوات العراقية تدخل ناحية الزاب وتحرر القرى المحيطة بها
القوات العراقية تدخل ناحية الزاب وتحرر القرى المحيطة بها
03:19 م السبت 23 سبتمبر 2017
القوات العراقية
العراق - (د ب أ):
أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت بأن القوات العراقية دخلت ناحية الزاب، وحررت القرى المحيطة بها بمحافظة كركوك/250 كم شمال بغداد.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن" القوات العراقية دخلت ناحية الزاب، وحررت قرى شميط والزرارية، وبدأت بتمشيط احياء المدينة التي تقع على ضفة نهر الزاب الشمالية".
وأضاف المصدر أن" عناصر داعش فروا هاربين تاركين أسلحتهم وعجلاتهم وعبروا نهر الزاب سباحة باتجاه قرى قضاء الحويجة"، مضيفا أن القوات شرعت بالانفتاح على ضفة النهر لتطهيرها، ومن ثم عبور نهر الزاب نحو الحويجة 55 كم جنوب غرب كركوك".
وفي محور غربي دجلة، وصلت القوات إلى مشارف قرية الزوية كبرى القرى التي مازالت تحت سيطرة داعش غربي النهر، وسط هروب عناصر داعش وانعدام مقاومتهم.
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