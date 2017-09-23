أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القوات العراقية تدخل ناحية الزاب وتحرر القرى المحيطة بها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات العراقية تدخل ناحية الزاب وتحرر القرى المحيطة بها

03:19 م السبت 23 سبتمبر 2017

القوات العراقية تدخل ناحية الزاب وتحرر القرى المحيطة بها

القوات العراقية

العراق - (د ب أ):
أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت بأن القوات العراقية دخلت ناحية الزاب، وحررت القرى المحيطة بها بمحافظة كركوك/250 كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن" القوات العراقية دخلت ناحية الزاب، وحررت قرى شميط والزرارية، وبدأت بتمشيط احياء المدينة التي تقع على ضفة نهر الزاب الشمالية".

وأضاف المصدر أن" عناصر داعش فروا هاربين تاركين أسلحتهم وعجلاتهم وعبروا نهر الزاب سباحة باتجاه قرى قضاء الحويجة"، مضيفا أن القوات شرعت بالانفتاح على ضفة النهر لتطهيرها، ومن ثم عبور نهر الزاب نحو الحويجة 55 كم جنوب غرب كركوك".

وفي محور غربي دجلة، وصلت القوات إلى مشارف قرية الزوية كبرى القرى التي مازالت تحت سيطرة داعش غربي النهر، وسط هروب عناصر داعش وانعدام مقاومتهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بيان عسكري عراقي يكشف عن مخطط إرهابي لاستهداف شعائر عاشوراء في بغداد

    أخبار

  • ما هي مواقف القوى الإقليمية والدولية من استفتاء كردستان؟

    أخبار

  • العراق: انطلاق عملية تحرير مناطق في غرب دجلة من داعش

    أخبار

  • القوات العراقية تستكمل تحرير مناطق شرقي دجلة في محافظة صلاح الدين

    أخبار

إعلان

bd85efcb80.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية