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جامعة القاهرة: بدء الدراسة ببرامج التعليم المفتوح والسماح للدارسين فى استخدام المكتبة المركزية ‏

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مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة: بدء الدراسة ببرامج التعليم المفتوح والسماح للدارسين فى استخدام المكتبة المركزية ‏

03:23 م السبت 23 سبتمبر 2017

جامعة القاهرة: بدء الدراسة ببرامج التعليم المفتوح والسماح للدارسين فى استخدام المكتبة المركزية ‏

التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

انتظمت، أمس المحاضرات بجميع برامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة. واستقبل المركز مايقرب من 50 ألف طالب فى الفصل الدراسى الجديد بجميع البرامج القائمة لمنظومة التعليم المفتوح بجامعة القاهرة. وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، سير وانتظام المحاضرات باليوم الأول.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على جدية جامعة القاهرة كلياتها في تطوير التعليم المفتوح وتقديم ‏برامج مميزة تفى بمتطلبات سوق العمل وتواكب التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، كما أكد على تنوع البرامج المطورة ‏ما بين البرامج المهنية، والبرامج الأكاديمية، والدبلومات المهنية التى تلبي الجديدة ‏احتياجات المجتمع، مشيرآ إلى الأهمية المجتمعية للتعليم المستمر. وشدد على التزام جامعة القاهرة بتطبيق جميع قرارات ‏المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن‎.

وأصدر رئيس جامعة القاهرة، تعليماته للأمن الإداري بالجامعة وللإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة ‏وموظفي مركز التعليم المفتوح بضرورة التواجد أيام الجمعة لخدمة الدارسين، والسماح لدارسي التعليم المفتوح الراغبين في استخدام المكتبة المركزية ‏يومي الخميس والسبت من كل أسبوع

وفي سياق متصل، تم فتح الباب لسحب إستمارات الإلتحاق ببرنامج بكالوريوس كلية التجارة الجديد بنظام التعليم الإليكتروني المدمج ،الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ التسجيل للبرنامج في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، المشرف على مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إن جامعة القاهرة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وذلك فيما يتعلق بتحقيق مواصفات الخريج وفق أحدث سبل التدريس والتقويم.

ومن ناحية أخرى، بدأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، في ممارسة مهام عمله، مديرًا لمركز التعليم المفتوح بالجامعة بعد صدور قرار الخشت، بتعيينه مديرًا للمركز.​

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مصراوي Masrawy

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