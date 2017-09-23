رئيس الوزراء يلتقي محافظ الوادي الجديد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة

كتب- محمد غايات

التقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمحافظة الوادي الجديد فى عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

وعرض محافظ الوادي الجديد تقريراً شاملاً بشأن الموقف الحالي للمشروعات المختلفة بالمحافظة سواء الجارى دراستها أو الجارى تنفيذها فى مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والإنتاج الحيواني، والمدن الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي جانب مشروعات البنية التحتية خاصة إقامة الطرق الجديدة، وإنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.

و أثني رئيس الوزراء علي الجهود المبذولة في محافظة الوادى الجديد، حيث وجه بتوفير التمويل اللازم لضمان توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم. مشددأً علي أهمية الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية في المحافظة فى مواعيدها المقررة.