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الخشت: تطوير التعليم المفتوح إلى تعليم الكترونى مدمج

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مصراوي Masrawy

الخشت: تطوير التعليم المفتوح إلى تعليم الكترونى مدمج

03:18 م السبت 23 سبتمبر 2017

الخشت: تطوير التعليم المفتوح إلى تعليم الكترونى مدمج

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على جدية جامعة القاهرة وكلياتها في تطوير التعليم المفتوح وتقديم ‏برامج مميزة تفى بمتطلبات سوق العمل وتواكب التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد.

وأكد الخشت، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على تنوع البرامج المطورة ‏ما بين البرامج المهنية، والبرامج الأكاديمية، والدبلومات المهنية التى تلبي الجديدة ‏احتياجات المجتمع، مشيرآ إلى الأهمية المجتمعية للتعليم المستمر. وشدد على التزام جامعة القاهرة بتطبيق جميع قرارات ‏المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن‎، والذى يتعلق بتطوير التعليم المفتوح إلى تعليم إلكترونى مدمج.

وقال إن البداية ستكون ببرامج كلية التجارة الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات وسيتم فتح باب التسجيل له فى الأول من أكتوبر المقبل.​

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