لغياب الدفاع.. تأجيل بدء محاكمة قاتلة الطفلة "رضوى" في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

قررت محكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، في أولى جلساتها في محاكمة قاتلة الطفلة "رضوى أبو غدير"، تأجيل بدء إجراءات المحاكمة إلى يوم 27 ديسمبر المقبل، لعدم حضور محامية المتهمة.

وتلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بأنه ورد بلاغ من أهالي قرية الزرابي، باختفاء الطفلة "رضوى سعيد" 8 سنوات، في الصف الثاني الابتدائي، في ظروف غامضة دون معرفة الأسباب خاصة مع التأكد من أن والدها لا تربطه أي خصومات مع آخرين.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء اختفاء الطفلة زوجة عمها، حيث أكد عدد من الأهالي رؤيتها برفقتها قبل اختفاء الطفلة.

وبسؤال زوجة عم الطفلة "أ. م. ج" ربة منزل 32 عامًا، أنكرت علمها بالواقعة وبتكثيف التحريات وبحث كاميرات المراقبة في ذات المنطقة وسؤال أبناء عمومتها، أثبتت أن المذكورة وراء ارتكاب الواقعة بعدما قامت بقتلها خنقا وإلقاء جثتها في الترعة الإبراهيمية بنطاق المركز، وعثرت قوات الإنقاذ، على جثة الطفلة طافية بذات الترعة.

وعقب تطوير المناقشة مع المتهمة عقب العثور على جثة، اعترفت أنها اصطحبتها لمنزل آخر خالي من السكان لتنظيفه وقامت بخنقها بسلك الدش، وانتزعت قرطها الذهبي لجعل الجريمة سرقة، ووضعتها في جوال، وتركت المنزل واصطحبتها في "توك توك" وألقت الجثة في الترعة وعقب ذلك ذهبت لبيع الحلق بأحد محال الصاغة.

وحصل ضباط المباحث على مقاطع فيديو من محل المصوغات، الذي باعت به قرط الطفلة، وتعرفت والدة الطفلة على قرض نجلتها، وتمكن ضباط المباحث من الوصول لسائق الـ"توك توك" الذي دل على الأماكن التي ترددوا عليها، لكن التحريات دلت أنه غير متورط في شيء لأنها استوقفته من الشارع، ولم يكن بينهما اتفاق مسبق، وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة تصويريًا.

وأفادت التحريات بأن من بين دوافع القتل الانتقام من والدة الطفلة بسبب غيرة ومشاكل زوجات الأخوة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ اللازم واستكمال كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وأحالت النيابة السيدة المتهمة لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حمكها اليوم بتأجيل القضية.