390 ألف جنيه لترميم مسجد سيدي شبل الأثري بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قال المهندس هشام فتحي بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم السبت، أنه تم اعتماد مبلغ 390 ألف جنيه كمرحلة أولى من وزارة الأوقاف، لترميم مسجد سيدي شبل الأثري مع الحفاظ على طابعه الأثري والحضاري.

وأكد، أن الترميم يكون تحت إشراف ومتابعة وزارة الآثار وجار الطرح والترسية على أحد المقاولين للترميم عن طريق وزارة الآثار.