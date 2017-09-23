390 ألف جنيه لترميم مسجد سيدي شبل الأثري بالمنوفية
390 ألف جنيه لترميم مسجد سيدي شبل الأثري بالمنوفية
03:20 م السبت 23 سبتمبر 2017
مسجد سيدي شبل الأثري بالمنوفية
المنوفية- مروة فاضل:
قال المهندس هشام فتحي بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم السبت، أنه تم اعتماد مبلغ 390 ألف جنيه كمرحلة أولى من وزارة الأوقاف، لترميم مسجد سيدي شبل الأثري مع الحفاظ على طابعه الأثري والحضاري.
وأكد، أن الترميم يكون تحت إشراف ومتابعة وزارة الآثار وجار الطرح والترسية على أحد المقاولين للترميم عن طريق وزارة الآثار.
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