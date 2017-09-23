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رونالدو يقود ريال مدريد أمام ألافيس.. وبيل احتياطي

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رونالدو يقود ريال مدريد أمام ألافيس.. وبيل احتياطي رونالدو يقود ريال مدريد أمام ألافيس.. وبيل احتياطي

التحرير

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أعلن زين الدين زيدان عن تشكيل ريال مدريد الذي سيواجه ألافيس اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما يقبع ألافيس في المركز الـ19 نقطة دون رصيد من النقاط.

ويأمل ريال مدريد في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز بعد اتساع الفارق بينه وبين برشلونة في الصدارة إلى 7 نقاط كاملة.

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وفيما يلي تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم:

نافاس- كارفخال- راموس- فاران- ناتشو- رونالدو- كاسيميرو- فاسكيز- أسينسيو- إيسكو- سيبالوس.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من كاسيا ومودريتش وبيل ولورينتي وأشرف ومايورال وتيجيرو.

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التحرير

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