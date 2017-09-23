رونالدو يقود ريال مدريد أمام ألافيس.. وبيل احتياطي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن زين الدين زيدان عن تشكيل ريال مدريد الذي سيواجه ألافيس اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما يقبع ألافيس في المركز الـ19 نقطة دون رصيد من النقاط.

ويأمل ريال مدريد في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز بعد اتساع الفارق بينه وبين برشلونة في الصدارة إلى 7 نقاط كاملة.

شاهد أيضا

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم:

نافاس- كارفخال- راموس- فاران- ناتشو- رونالدو- كاسيميرو- فاسكيز- أسينسيو- إيسكو- سيبالوس.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من كاسيا ومودريتش وبيل ولورينتي وأشرف ومايورال وتيجيرو.