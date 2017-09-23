رمضان صبحي أساسيًّا أمام تشيلسي

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أعلن أنطونيو كونتي عن تشكيل تشيلسي الذي سيواجه ستوك سيتي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويقود ألفارو موراتا هجوم تشيلسي اليوم، في ظل جلوس النجم البلجيكي إيدين هازارد على مقاعد البدلاء، بينما يشارك نجم الأهلي السابق رمضان صحبي أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري مع ستوك سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يوجد ستوك سيتي في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم:

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كورتوا- أزبلكويتا- كريستينسين- روديجير- موزيس- باجايوكو- كانتي- ألونسو- ويليان- موراتا- بيدرو.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من كاباليرو وكاهيل وزاباكوستا وفابريجاس وموسوندا وهازارد وباتشواي.

تشكيل ستوك سيتي:

بوتلاند- جونسون- مارتينز إيندي- بيترز- ضيوف- فليتشر- ألين- رمضان- شاكيري- شوبو موتينج- خيسي.