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التخطيط: الفيوم أعلى المحافظات في حوادث الطرق وأخطرنا النقل

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التخطيط: الفيوم أعلى المحافظات في حوادث الطرق وأخطرنا النقل التخطيط: الفيوم أعلى المحافظات في حوادث الطرق وأخطرنا النقل

التحرير

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قالت هالة السعيد، وزير التخطيط، إن ميكنة منظومة العمل أوضحت أن محافظة الفيوم من أعلى المحافظات في نسبة الطرق، وإنها أرسلت هذه البيانات لوزير النقل، هشام عرفات، من أجل التعامل مع الظاهرة.  

جاء ذلك خلال زيارتها لمحطتي الصرف الصحي بقرية الإعلام وسنهور القبلية وساحل بحيرة قارون بالفيوم، لمتابعة المشروعات المتعثرة، اليوم السبت.

وذكرت السعيد أن الفيوم بها أكبر واحة طبيعية في ، وبها مقومات صناعية وزراعية وسياحية متميزة، وأن زيارتها تأتي في إطار زيارة المشروعات المختلفة للوقوف على الوضع الحالي لها، وأن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وجه بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات.

وأعلنت عن أنه سيتم خلال 10 أيام تقديم قانون التخطيط الموحد، لمجلس النواب لإقراره، والذي يضع خطة تنموية، للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

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وأعربت الوزيرة عن رغبتها في تدريب وتأهيل طلاب المدارس الفنية، للعمل في المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

ومن جانبه، قال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن المحافظة مغطاة بنسبة 28% فقط بخدمة الصرف الصحي، وباق القرى تصب في مياه بحيرة قارون، وهو السبب الرئيسي لتلوث البحيرة.

وأضاف درة أنه تم توقيع بروتوكول مع القوات المسلحة، 19 سبتمبر الجاري، للبدء في مشروع الصرف الصحي بقرى السعيدية بسنورس، وسرسنا وفرقص بطامية.

وأوضح أن محطة مياه العزب هي الأكبر في الفيوم، وطاقتها 540 ألف متر مكعب طاقة، وأنه في حالة تعطلها تؤدي إلى أزمة، متابعا: "بدأنا دراسة بخصوص مركز سنورس بإنشاء خزان برفع طاقته 5 آلاف متر مكعب، وأنه لو تم تنفيذه خلال 6 أشهر سيقضي تماما على مشكلة المياه في المنطقة بتكلفة 22 مليون جنيه".

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التحرير

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