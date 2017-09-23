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الحزب الوطني المحافظ يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات النيوزيلندية

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مصراوي Masrawy

الحزب الوطني المحافظ يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات النيوزيلندية

03:17 م السبت 23 سبتمبر 2017

الحزب الوطني المحافظ يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات النيوزيلندية

رئيس الوزراء بيل إنجليش

ولينجتون - (د ب أ):

فاز الحزب الوطني المحافظ، بقيادة رئيس الوزراء بيل إنجليش بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات النيوزيلندية، لكن لم يحصل على ما يكفي من الاصوات لتشكيل ائتلاف، بمفرده، طبقا لما أظهرته النتائج.

فقد تفوق الحزب الوطني بفارق يزيد على عشر نقاط مئوية عن حزب العمال بزعامة جاكيندا اردرن في الانتخابات العامة التي جرت اليوم السبت.

وحصل الحزب الوطني على 1ر46 بالمئة من الاصوات، فيما حصل حزب العمال على 8ر35 بالمئة وحزب "الخضر" على 8ر5 بالمئة.

وحصل حزب "نيوزيلندا أولا" الشعبوي، المناهض للهجرة على 5ر7 بالمئة، مما يؤهله للقيام بدور فعال في محادثات تشكيل ائتلاف.

ولكي يتم تشكيل حكومة، سيحتاج الحزب الوطني الحاكم للعمل مع حزب "نيوزيلندا أولا".

لكن سيكون لدى ائتلاف من حزبي "العمال" و"الخضر" أيضا مقاعد كافية للحكم، إذا انضما إلى حزب "نيوزيلندا أولا".

وقال إنجليش في خطاب في مقر حزبه "تحدث الناخبون والان لدينا المسؤولية لتقديم حكومة قوية ومستقرة لنيوزيلندا".

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مصراوي Masrawy

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