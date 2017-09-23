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"الأبنية التعليمية": 8 مدارس لن يدخلها الطلاب مع بدء الدراسة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

"الأبنية التعليمية": 8 مدارس لن يدخلها الطلاب مع بدء الدراسة في بورسعيد

03:15 م السبت 23 سبتمبر 2017

محافظة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت الدكتورة جيهان حسين، مدير إدارة الأبنية التعليمية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن هناك 8 مدارس لن يشهدوا حضور الطلاب غدًا مع بدء العام الدراسي الجديد، لاستمرار أعمال التجديد والتطوير بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأشارت "جيهان"، في تصريحات صحفية، إلى أنه ثلاث مدارس من الثمانية تقع بمدينة بورفؤاد وثلاثة بحي الزهور واثنتان بحي العرب، بجانب اثنتان سيتم تسليمهما اليوم، موضحة أن طلاب تلك المدارس تم توزيعهم على المدارس المجاورة حتى انتهاء التجديدات، مشددة على أنه لن يتم السماح بوجود الطلاب بالمدارس إلا بعد الانتهاء الكامل من التجديدات وتسليم المدرسة إلى مديرية التربية والتعليم.

ولفتت أنه بعد الانتهاء من تجديد المدارس الثمانية يكون قد انتهت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة بورسعيد من تجديد 30 مدرسة على مدار العام الماضي والحالي لتصبح مدارس المحافظة بالكامل مطورة وكاملة المرافق ولا يوجد بها أي مشاكل تعرض الطلاب للخطر أو تؤثر على العملية التعليمية.

وأعلنت مدير الأبنية التعليمية عن أنه تم إنشاء مدرستين في منطقة الجزر التابعة لإدارة بحر البقر وذلك عن طريق تحويلهم من مدارس خشبية إلى مبانى كاملة الخدمات، وهما مدرستي جزيره العرب للمرحلة الأساسية ووادى النيل.

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