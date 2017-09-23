بالصور.. وكيل "تعليم دمياط" يستبعد مدير مدرسة في أول يوم دراسي

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عددًا من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة للتأكد من توزيع الكتب الدراسية ووصولها للطالب، فضلا عن الالتزام الإداري، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المقصرين من العاملين بالمدارس.

وأجرى سويلم زيارة مدرسة وحدة (1) بكفر سعد البلد الابتدائية المشركة التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية، وشدد على غرس القيم بين التلاميذ والاهتمام بالقيم والمبادئ الأخلاقية والحديث عنها في بداية كل حصة أثناء اليوم الدراسي، وحذر مديرة المدرسة ومدير الإدارة من التهاون في حل معوقات العمل والعملية التعليمية داخل المدرسة.

كما تفقد مدرسة شجرة الدر الابتدائية، ومدرسة السنانية بنات (2) الابتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وأكد سويلم أن المدرسة لم تستعد الاستعداد التام لبداية العام الدراسي في ظل وجود بعض السلبيات ووجه بتغيير مدير المدرسة واستكمال الاستعدادات على وجه السرعة.

وتابع وكيل الوزارة زيارته إلى مدرسة وحدة شرباص (1) الابتدائية التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، وأثنى على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة وقدم الشكر لمنى عبد العزيز مديرة المدرسة وللعاملين بها.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة ناصر الثانوية المشتركة التابعة لإدارة فارسكور، ولاحظ عدم وجود سور بين المدرسة والمبنى الذي تحت الإنشاء داخلها، ووجه بسرعة إنشاء سور فاصل بينهما حرصا علي سلامة الطلاب، وشدد علي تطبيق القانون علي الطلاب المخالفين أو الخارجين عن السلوك العام أو غير اللائق كما أكد على الالتزام بالزي المدرسي، كما تأكد من انتهاء توزيع الكتب الدراسية وانتظامها سير العملية التعليمية داخل الفصول.

وتوجه سويلم إلى مدرسة السنانية المشتركة، ولاحظ انتظام الدراسة بها علي الوجه الأمثل، وتوزيع الدراسية على الطلاب واهتمام المعلمين بغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب.

وأكد سويلم، في تصريح صحفي، أنه جرى توزيع الكتب الدراسية ووصولها الطلاب بنسبة 90% مشددًا على الاهتمام بالمناخ الصحي للطلاب من خلال الزائرة الصحية بكل مدرسة وذلك لعدم انتشار الأمراض بين التلاميذ.