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بالصور- بعد زيارة المحافظ.. ماذا حدث في مدرسة قناة المحمودية بالإسكندرية؟

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مصراوي Masrawy

بالصور- بعد زيارة المحافظ.. ماذا حدث في مدرسة قناة المحمودية بالإسكندرية؟

03:12 م السبت 23 سبتمبر 2017

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بالصور.. وكيل "تعليم دمياط" يستبعد مدير مدرسة في أول يوم دراسي

الإسكندرية – محمد عامر:

لم تمر سوى أيام قليلة على الزيارة المفاجئة للدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لمدرسة قناة المحمودية الابتدائية، حتى بدأت أعمال إصلاح وصيانة المدرسة استعدادًا لاستقبال التلاميذ.

وأصدر المحافظ قرارًا تحويل كلًا من مديري مدرسة قناة المحمودية الابتدائية، ومسئولي المتابعة للشؤون القانونية، لوجود قصور في أعمال الصيانة بالمدرسة.

ويأتي القرار بعدما تبين عدم الانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وتقليم الأشجار والنظافة بالمدرسة، ومنح المحافظ مهلة لمديرة المدرسة بالانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء الدراسة.

ورصد "مصراوي" استمرار أعمال الصيانة الشاملة داخل مدرسة قناة المحمودية الابتدائية، حيث يجرى إصلاح الأبواب والشبابيك ورفع المخلفات والأخشاب والقمامة، قبل ساعات من بدء الدراسة بها غدًا.

ورغم إصدار جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، قرارًا بإلغاء تكليف إيمان مصطفى، مدير المدرسة وذلك بعد التحقيق معها، إلا أنها واصلت الإشراف على أعمال الصيانة.

انتظمت الدراسة، اليوم السبت، في 200 مدرسة بالإسكندرية، تعمل بنظام الفترتين "صباحية ومسائية"، وتستكمل غدًا، بجميع المدارس والبالغ عددها 2285 مدرسة.

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