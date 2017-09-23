أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأوقاف تحذر من أداء صلاة الغائب بالمساجد دون تصريح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأوقاف تحذر من أداء صلاة الغائب بالمساجد دون تصريح

03:10 م السبت 23 سبتمبر 2017

الأوقاف تحذر من أداء صلاة الغائب بالمساجد دون تصريح

صلاة الغائب - أرشيفية

كتب ــ محمود مصطفى:

حذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها السبت، على ضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس القطاع الديني، قبل أداء صلاة الغائب بالمساجد، مشددة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأوقاف: إيقاف الأزهري مؤدي أغنية "لسه فاكر" وإحالته للعمل الإداري

    أخبار

  • مثول إمام المسجد "مغني لسه فاكر" للتحقيق بالأوقاف -صورة

    أخبار

  • الأوقاف تحيل "خطيب مسجد" للتحقيق بعد غنائه لأم كلثوم مرتديا زي الأزهر

    أخبار

  • مختار جمعة: تجهيز 150 إمام بالأوقاف تفخر بهم خلال عام

    أخبار

إعلان

26b133a6b0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا