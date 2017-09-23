الأوقاف تحذر من أداء صلاة الغائب بالمساجد دون تصريح

كتب ــ محمود مصطفى:

حذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها السبت، على ضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس القطاع الديني، قبل أداء صلاة الغائب بالمساجد، مشددة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.​