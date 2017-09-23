بقرار وزاري.. إلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك على العبوات

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أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، قرارا بإلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية.

يأتى ذلك فى إطار سعى الوزارة إلى حماية المستهلكين من جشع بعض التجار والموزعين، حيث تضمن قرار الوزير الذى حمل رقم 217 لسنه 2017 إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك، على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وجاء فى المادة الثانية من القرار حظر كل الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى، الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.

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وفى المادة الثالثة، منح الوزير مهلة تنتهى فى 31 ديسمبر من العام الجارى، لكل الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

وأوضحت المادة الرابعة، عقوبة المخالفين، حيث جاء فيها أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.