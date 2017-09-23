وزير الري يضع حجر أساس كوبري "الكيلو 65" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

وضع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، حجر الأساس لإنشاء كوبري موازي لـ"كوبري الشباب" عند الكيلو 62.5 المُطل على ترعة "الإسماعيلية" بمدينة أبوحماد، بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه.

وأوضح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الهدف من إنشاء الكوبري تحقيق السيولة المرورية وسحب الكثافة المرورية من طريق "العاشر – بلبيس" لطريق "أبو حماد – العاشر"؛ لتخفيف العبء عن الزقازيق وتوفيرًا للوقت والجهد.