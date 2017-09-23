بالصور.. لجان للمرور على المدارس في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، تشكيل لجان للمرور على المدارس، لمتابعة ومعاينة، غرف الدراسة وتواجد المدرسين في الطابور المدرسي، خلال فترتي اليوم الدراسي، وللتأكد من تأدية جميع المدارس لتحية العلم.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات، ومقرها ديوان عام المديرية لمتابعة سير العملية التعليمية على مستوى 13 إدارة فرعية، تابعة للمديرية، بمدن ومراكز المحافظة، لرصد أي سلبيات، ومشاكل تعرقل سير العملية التعليمية، للعمل على حلها موجهًا تعليماته لمديري الإدارات التعليمية، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس، بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وحضر طابور الصباح، وتحية العلم المصري بمدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تفقد مدارس أخرى، برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.