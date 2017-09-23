محافظ القليوبية يستقبل الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة

القليوبية – أسامة علاء الدين:

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم السبت، طلاب مدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، والتي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة تحدي القراءة بالعربي التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

جدير بالذكر أن المبادرة تعد أكبر مشروع لتشجيع القراءة عربياً، للارتقاء بمستوى تصنيف المنطقة العربية على قائمة مستويات القراءة والإطلاع عالميًا، واشترك فيها عدد 15 دولة عربية.