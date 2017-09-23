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مجلس الدولة يعيد تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

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مجلس الدولة يعيد تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة يعيد تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

مصراوي Masrawy

مجلس الدولة يعيد تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

03:02 م السبت 23 سبتمبر 2017

مجلس الدولة يعيد تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

دعا المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، لعقد جمعية عمومية لإعادة النظر في تشكيل الدوائر القضائية بالمجلس.

وكان المجلس الخاص الذي يضم كبار شيوخ مجلس الدولة اجتمع اليوم السبت لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المعروضة على المجلس.

وصرح مصدر قضائي إن قرارا صدر بإعادة تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أقرتها الحركة القضائية التي تمت الشهر الماضي.

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