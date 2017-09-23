مقتل 31 من طالبان في قصف شمال شرق أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

قتل 31 مسلحا على الاقل من طالبان في عمليات جوية وبرية، نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليمي قندوز وفارياب في شمال شرق أفغانستان، في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم السبت.

وجاء في البيان الصادر عن مقر فيلق "شاهين" 209 إن العملية جرت في إقليم فارياب من قبل القوات الجوية والبرية في قريتي بزار كالا وبوخاري كالا ومنطقة دولت أباد، بالاضافة إلى مناطق خواجة وشابزبوش وكوهيستان، حيث قتل تسعة من طالبان وأصيب اثنان آخران.

وأضاف البيان أن العملية في إقليم قندوز جرى تنفيذها في قرية كوربلاك بمنطقة أكتاش، حيث قتل 22 من طالبان، من بينهم قائد بارز بإحدى الجماعات الارهابية المعروفة، وأصيب ثمانية آخرون.