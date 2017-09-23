ميركل تزور دائرتها الانتخابية على ساحل البلطيق

ألمانيا - (د ب أ):

زارت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم السبت، دائرتها الانتخابية على ساحل البلطيق، وذلك قبل يوم واحد من الانتخابات البرلمانية في ألمانيا المزمع إجراؤها غدا الأحد.

وقامت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي بجولة في مدينة شترالزوند برفقة الكسندر بادروف، عمدة المدينة والمنتمي إلى الحزب المسيحي، وزارت ميركل خلال الجولة المنطقة التجارية في المدينة ووزعت مواد دعائية ومعلوماتية.

وصافح العديد من المواطنين، وكثير من السائحين، المستشارة الألمانية وطلبوا منها التقاط صور وتوقيعات وأخذ صور ذاتية سلفي معها.

وفي أعقاب ذلك، توجهت ميركل إلى جرايفسفالد، وستقوم ميركل بزيارة في وقت لاحق لمهرجان للحصاد في جزيرة روجن.

يذكر أن احدث استطلاعات الرأي اشارت إلى فوز المستشارة الألمانية ميركل وتحالفها المسيحي بفارق كبير على باقي الأحزاب في الانتخابات التشريعية التي تجرى غدا.