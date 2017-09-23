تسجيل أكثر من 3600 مخالفة في المعركة الانتخابية في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن عدد المخالفات، التي سجلتها هيئة مكافحة الجريمة في المعركة الانتخابية في البلاد، بلغت نحو 3660 مخالفة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، استنادا إلى بيان محدث للهيئة.

وأوضحت الصحيفة أنه بذلك يكون عدد هذه المخالفات قد ارتفع بنسبة نحو 18%، مقارنة بالمخالفات التي تم ارتكابها في المعركة الانتخابية السابقة في 2013.

وفي سياق متصل، أشارت متحدثة باسم هيئة مكافحة الجريمة إلى هذا العدد، وقالت إنه تم الإبلاغ أيضا عن أكثر من 50 حالات إصابة بدنية.

وأوضحت المتحدثة أن ثلاثة أرباع هذه الحالات يتعلق بأضرار مادية، منها ،على سبيل المثال، باللافتات الانتخابية أو ارتكاب مخالفات دعائية مثل استخدام رموز لمنظمات غير دستورية.

كان عدد المخالفات التي تم تسجيلها في المعركة الانتخابية في 2013 وصل إلى نحو 3100 مخالفة.