أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

جابريل: ميركل وشويبله يمارسان السياسة وفقا لنموذج ترامب

Google+ Print
جابريل: ميركل وشويبله يمارسان السياسة وفقا لنموذج ترامب جابريل: ميركل وشويبله يمارسان السياسة وفقا لنموذج ترامب

مصراوي Masrawy

جابريل: ميركل وشويبله يمارسان السياسة وفقا لنموذج

02:46 م السبت 23 سبتمبر 2017

جابريل: ميركل وشويبله يمارسان السياسة وفقا لنموذج ترامب

زيجمار جابريل

برلين- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، المستشارة انجيلا ميركل ووزير المالية فولفجانج شويبله بانتهاج سياسة التسلح.

وفي تصريحات لصحيفة " هافينجتن بوست"، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي إن "ميركل وشويبله يمارسان سياسة وفقا لنموذج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وذلك في إشارة إلى مطلب ترامب لبلاده برفع نفقات الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا.

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يهدف إلى أن تصل نفقات الدفاع في دوله الأعضاء إل 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة بحلول عام 2024.

في المقابل، قال جابريل إنه لا يوجد هدف متفق عليه لدول الناتو يخص حجم التسلح الواجب على كل دولة، وأضاف أن " ترامب تحدث مرارا عن هدف الـ2% لدرجة جعلت الكل الآن يصدق ذلك".

وانتقد جابريل ما ورد في مشروع الموازنة، الذي أعدته وزارة شويبله، بشأن رفع بنسبة 14% لنفقات التسلح مقابل رفع بنسبة 4ر1% فقط للمساعدات التنموية، وقال :"هذا هو التوجه الخاطئ، فألمانيا هي صوت السلام ونزع التسلح وليست الفرع الأوروبي لسياسة ترامب الخاصة بالتسلح ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تدعو حزبها إلى الترويج لكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم

    أخبار

  • استطلاع يكشف أن شولتس قلص الفارق مع ميركل من 29 إلى 13 نقطة مئوية

    أخبار

  • : الخلاف الأمريكي - الكوري الشمالي أشبه بـ "بشجار أطفال في الروضة"

    أخبار

  • ترامب ينتقد مزاعم فيسبوك بتدخل روسي في الانتخابات عبر الإعلانات

    أخبار

إعلان

2c4624ad86.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"