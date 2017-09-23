جابريل: ميركل وشويبله يمارسان السياسة وفقا لنموذج ترامب

برلين- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، المستشارة انجيلا ميركل ووزير المالية فولفجانج شويبله بانتهاج سياسة التسلح.

وفي تصريحات لصحيفة " هافينجتن بوست"، قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي إن "ميركل وشويبله يمارسان سياسة وفقا لنموذج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وذلك في إشارة إلى مطلب ترامب لبلاده برفع نفقات الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا.

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يهدف إلى أن تصل نفقات الدفاع في دوله الأعضاء إل 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة بحلول عام 2024.

في المقابل، قال جابريل إنه لا يوجد هدف متفق عليه لدول الناتو يخص حجم التسلح الواجب على كل دولة، وأضاف أن " ترامب تحدث مرارا عن هدف الـ2% لدرجة جعلت الكل الآن يصدق ذلك".

وانتقد جابريل ما ورد في مشروع الموازنة، الذي أعدته وزارة شويبله، بشأن رفع بنسبة 14% لنفقات التسلح مقابل رفع بنسبة 4ر1% فقط للمساعدات التنموية، وقال :"هذا هو التوجه الخاطئ، فألمانيا هي صوت السلام ونزع التسلح وليست الفرع الأوروبي لسياسة ترامب الخاصة بالتسلح ".