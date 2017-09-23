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ميركل تدعو حزبها إلى الترويج لكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم

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ميركل تدعو حزبها إلى الترويج لكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم ميركل تدعو حزبها إلى الترويج لكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم

مصراوي Masrawy

ميركل تدعو حزبها إلى الترويج لكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم

02:44 م السبت 23 سبتمبر 2017

ميركل تدعو حزبها إلى الترويج لكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم

ميركل

برلين- (د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، حزبها المسيحي الديمقراطي، إلى الترويج لكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم بعد.

وخلال لقائها مع معاونيها في الحملة الانتخابية من شباب الحزب المسيحي، قالت ميركل اليوم السبت إن " الكثير من الناخبين لا يحسمون أمرهم إلا في الساعات الأخيرة"، وأضافت أن المهم الآن " أن نبدأ".

ويتوجه الناخبون في ألمانيا غدًا الأحد إلى صناديق الانتخابات لاختيار برلمان جديد للبلاد.

وأكدت ميركل على أن من المهم الحديث عن العدالة الاجتماعية " لكن من المهم أيضا، وبنفس الدرجة بالضبط أن نتحدث عن كيفية تحقيق رخائنا"، كما أشارت إلى أهداف أخرى من بينها الأمن وتحسين التجهيزات الرقمية في المدارس ودعم الأسرة وأوروبا كمشروع سلام.

وفي إشارة إلى التخفيضات الضريبية، قالت ميركل:" نحن لا نجري نقاشا من شأنه أن يضع مجموعات في المجتمع ضد بعضها بعضا".

وطالبت ميركل بالحفاظ على التنوع في ألمانيا باختلاف الجذور والثقافات واللهجات " لأن ذلك يقوينا".

يذكر أن أحدث استطلاعات الرأي اشارت إلى فوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتحالفها المسيحي بفارق كبير على باقي الأحزاب في الانتخابات التشريعية التي تجرى غدا الأحد.

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مصراوي Masrawy

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