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سوريا تؤكد رفضها لاستفتاء اقليم كردستان

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سوريا تؤكد رفضها لاستفتاء اقليم كردستان سوريا تؤكد رفضها لاستفتاء اقليم كردستان

مصراوي Masrawy

سوريا تؤكد رفضها لاستفتاء اقليم كردستان

02:43 م السبت 23 سبتمبر 2017

سوريا تؤكد رفضها لاستفتاء اقليم كردستان

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

نيويورك- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم، السبت، رفض بلاده استفتاء استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه بعد غد الاثنين، حسبما ذكر مكتب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية.

وأضاف البيان "إن الجعفري التقى نظيره السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الـ72 في نيويورك، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، وسبل دعمها بما يخدم مصالح الشعبين وأبلغ المعلم رفض دمشق الاستفتاء الكردي".

وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات خصوصا التعاون في مجال الحرب ضد الإرهاب، والحضور الفاعل في المؤتمرات الدولية التي تساهم في إرساء الأمن، والاستقرار بالمنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، في وقت سابق، عدم دستورية استفتاء إقليم كردستان، فيما دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش للجوء إلى الحوار.

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