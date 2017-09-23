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الداخلية توجه قوافل طبية للسجناء ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية

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الداخلية توجه قوافل طبية للسجناء ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية الداخلية توجه قوافل طبية للسجناء ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية

مصراوي Masrawy

الداخلية توجه قوافل طبية للسجناء ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية

02:45 م السبت 23 سبتمبر 2017

الداخلية توجه قوافل طبية للسجناء ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية

قوافل طبية للسجناء - أرشيفية

كتب - علاء عمران:

واصل ‏‫قطاع السجون، وقطاع الخدمات الطبية، توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على نُزلاء "سجن وادي النطرون"، وعدد من المواطنين بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة والإسكندرية، أعمال القافلة لليوم السادس على التوالي.

وأسفر ذلك عن توقيع الكشف الطبي على (870 نزيل، وإجراء أشعة على الصدر لعدد 52 نزيل) واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم فحصها إلى (2830) حالة.

وواصل قطاع الخدمات الطبية التنسيق مع، الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، ومستشفى الشرطة بالإسكندرية، وقام بتوقيع الكشف الطبي على (75) حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إن ذلك جاء في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية لاسيما توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبي على السجناء وتقديم الخدمات الطبية لهم، واستمرارًا للقوافل الطبية الموجهة لسجن وادي النطرون من وزارة الصحة والإدارة الطبية بقطاع السجون للكشف المُكبر عن الأمراض الصدرية.

واستمرارًا لمواصلة قيام كافة أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون المثمر والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة مع عدد من المؤسسات المجتمعية؛ لاسيما في مجال الرعاية الطبية، هذا وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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