محافظ القاهرة: المدارس استعدت لاستقبال العام الجديد

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على جاهزية مدارس القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وطالب المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس بصورة دورية.

كما طالب المحافظ، باستمرار تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على سلامة الطلاب، إلى جانب المرور اليومي من مسئولي المدارس على الفصول للتأكد من كفاءة الإنارة بها مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.

وشدد عبد الحميد، حسب بيان السبت، على ضرورة سد أي عجز في الأثاث المدرسي خاصة المقاعد وإشراك المجتمع المدني في عمليات تغطية العجز، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

كما طالب المحافظ، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة النظافة وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجية، مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها حفاظًا على سلامة الطلبة مع تعزيز الخدمات المرورية بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس أوقات الذروة.​