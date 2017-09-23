أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: المدارس استعدت لاستقبال العام الجديد

Google+ Print
محافظ القاهرة: المدارس استعدت لاستقبال العام الجديد محافظ القاهرة: المدارس استعدت لاستقبال العام الجديد

مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: المدارس استعدت لاستقبال العام الجديد

02:40 م السبت 23 سبتمبر 2017

محافظ القاهرة: المدارس استعدت لاستقبال العام الجديد

محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على جاهزية مدارس القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وطالب المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس بصورة دورية.

كما طالب المحافظ، باستمرار تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على سلامة الطلاب، إلى جانب المرور اليومي من مسئولي المدارس على الفصول للتأكد من كفاءة الإنارة بها مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.

وشدد عبد الحميد، حسب بيان السبت، على ضرورة سد أي عجز في الأثاث المدرسي خاصة المقاعد وإشراك المجتمع المدني في عمليات تغطية العجز، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

كما طالب المحافظ، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة النظافة وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجية، مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها حفاظًا على سلامة الطلبة مع تعزيز الخدمات المرورية بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس أوقات الذروة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لماذا تعمل بعض المدارس يوم السبت؟

    أخبار

  • أول يوم دراسة: تحية العلم مقدسة.. وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

    أخبار

  • رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد

    أخبار

  • وكيل وزارة التعليم بالجيزة تتابع أول يوم دراسي بمدرستين بإدارة "جنوب"

    أخبار

إعلان

b6a5e3ba16.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية