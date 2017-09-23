لماذا تعمل بعض المدارس يوم السبت؟

كتبت - ياسمين محمد:

انتظمت الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، اليوم السبت، بمدارس 11 محافظة على مستوى الجمهورية هي: "الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، قنا، وشمال سيناء"، على أن تنتظم بباقي مدارس الجمهورية بدءًا من غدًا الأحد.

من جانبه قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن المدارس التي تعمل لمدة 6 أيام بالأسبوع، هي مدارس الفترتين فقط، نظرًا لقلة عدد ساعات اليوم الدراسي مقارنة بمدارس الفترة الواحدة، مشيرًا إلى أن بدء الدراسة بالمحافظات اليوم، اقتصر على مدارس الفترتين.

وأضاف خيري، في تصريحات لمصراوي، أنه إلى جانب مدارس الفترتين، هناك مدارس تحدد إجازتها بيومي الجمعة والأحد، كمدارس الراهبات، لذلك فإنها تعمل يوم السبت، مؤكدًا أن يومي الجمعة والسبت إجازة بكل المدارس فيما عدا هذه الحالات.

ومن جانبه قال مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، وهي من المحافظات التي بدأت فيها الدراسة اليوم، إن الدراسة انتظمت في مدارس الفترتين، بينما تبدأ الدراسة بمدارس الفترة الواحدة غدًا الأحد.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن مدارس الفترتين تبدأ فيها الفترة الأولى من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، والفترة الثانية من الثانية عشرة والنصف حتى الخامسة مساءًا، ما يجعل عدد ساعات الدراسة محدود مقارنة بمدارس الفترة الواحدة التي تعمل من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا.